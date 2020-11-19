Попова заявила, что коронавирус не становится более «злым»

Мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, специалисты внимательно следят за состоянием и изменениями коронавируса, провели более 1200 исследований.

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более «злым» или более заразным», — сказала она.

Как отметила Попова, подобные исследования проводятся для того, чтобы «не пропустить этот момент», который, «может быть, когда-то настанет».

«Хотя вирус не очень изменчив. Сегодняшний вирус и в ближайшем будущем из тех темпов изменений, которые мы наблюдаем, он абсолютно чётко обнаруживается сегодняшними тест-системами, и абсолютно чётко от него можно защититься сегодняшними вакцинами», — добавила она.

Она подчеркнула, что в настоящее время в прогнозах учёных всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьёзному осложнению, нет.

Ранее Попова заявляла, что в Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса.

При этом она подчёркивала, что выявленные в России мутации COVID-19 не усиливают возбудитель.