Собянин рассказал о комплексной реконструкции московских поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе комплексной реконструкции городских поликлиник.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам мэра, всего в эту программу включено 135 зданий, большинство из которых построено 40—60 лет назад.

«Облупившиеся фасады, узкие и тёмные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации — это ещё полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование», — написал Собянин на своём личном сайте.

На сегодняшний день практически завершён ремонт первых 11 зданий.

В обновлённых поликлиниках появились широкие и светлые коридоры, бесшумные лифты, зоны отдыха и ожидания приёма с удобными диванами, а в детских поликлиниках — с игровыми уголками.

Кабинеты врачей стали не только функциональными, но и удобными, с качественной мебелью и оборудованием, заявил Собянин. Также созданы комнаты отдыха для врачей и медицинского персонала.

В поликлиниках обновляют фасады, появляются места для хранения колясок. Территорию вокруг медучреждений благоустраивают, создают детские площадки.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий регионам на модернизацию здравоохранения. За пять лет будет выделено 500 млрд рублей.