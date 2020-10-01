На модернизацию здравоохранения за пять лет выделят 500 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о правилах предоставления субсидий регионам на модернизацию здравоохранения, за пять лет будет выделено 500 млрд рублей.
На модернизацию здравоохранения за пять лет выделят 500 млрд рублей
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Подписано постановление, определяющее правила предоставления субсидий регионам из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи. За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Уточняется, что из этих средств на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей.

Российский премьер также отметил, что средства пойдут на строительство, ремонт, переоснащение врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах, а также городских поликлиник, центральных и районных больниц.

Ранее в Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы.

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