На модернизацию здравоохранения за пять лет выделят 500 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о правилах предоставления субсидий регионам на модернизацию здравоохранения, за пять лет будет выделено 500 млрд рублей.

«Подписано постановление, определяющее правила предоставления субсидий регионам из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи. За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Уточняется, что из этих средств на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей.

Российский премьер также отметил, что средства пойдут на строительство, ремонт, переоснащение врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах, а также городских поликлиник, центральных и районных больниц.

Ранее в Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы.