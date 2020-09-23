В Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы

Минздрав России завершил подготовку концепции программы по модернизации инфекционной службы. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян на заседании координационного совета при Общественной палате России по национальным проектам.

РИА Новости

«Минздравом России подготовлена концепция программы и, по сути дела, сама программа модернизации инфекционной службы», — цитирует РИА Новости Каграманяна. Он уточнил, что модернизация подразумевает создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням. Ранее российский премьер Михаил Мишустин призвал провести модернизацию инфекционной службы.