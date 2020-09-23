В Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы
- РИА Новости
«Минздравом России подготовлена концепция программы и, по сути дела, сама программа модернизации инфекционной службы», — цитирует РИА Новости Каграманяна.
Он уточнил, что модернизация подразумевает создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин призвал провести модернизацию инфекционной службы.