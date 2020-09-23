В Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы

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Минздрав России завершил подготовку концепции программы по модернизации инфекционной службы. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян на заседании координационного совета при Общественной палате России по национальным проектам.
В Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы
  • РИА Новости

«Минздравом России подготовлена концепция программы и, по сути дела, сама программа модернизации инфекционной службы», — цитирует РИА Новости Каграманяна.

Он уточнил, что модернизация подразумевает создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин призвал провести модернизацию инфекционной службы.

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