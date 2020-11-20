В Москве за сутки выявлено почти 7 тысяч новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Москве за сутки зафиксировано 6902 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
В Москве за сутки выявлено почти 7 тысяч новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

Отмечается, что за последние сутки в Москве госпитализированы 1489 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 423 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала ноября выявили 1 тыс. нарушителей обязательной самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить