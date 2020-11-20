В Москве за сутки выявлено почти 7 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве за сутки зафиксировано 6902 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
- РИА Новости
Отмечается, что за последние сутки в Москве госпитализированы 1489 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 423 человека.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала ноября выявили 1 тыс. нарушителей обязательной самоизоляции.
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