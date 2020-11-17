В Москве в ноябре выявили тысячу нарушений обязательной самоизоляции

В Москве с начала ноября выявлены тысяча нарушителей обязательной самоизоляции, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«С целью обеспечения безопасности москвичей и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ведётся постоянный контроль за соблюдением режима обязательной изоляции гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому», — цитирует его ТАСС.

По словам Данчикова, за период действия режима повышенной готовности в столице зафиксировано более 91 тыс. нарушивших обязательную самоизоляцию.

Как уточняет ТАСС, 30 октября сообщалось о 90 тыс. нарушений данного режима.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала ноября в полтора раза увеличилось число нарушений перчаточно-масочного режима в общественных местах и городском транспорте.