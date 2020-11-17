В Москве с ноября в полтора раза выросло число нарушений масочного режима

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В Москве с начала ноября в полтора раза увеличилось число нарушений перчаточно-масочного режима в общественных местах и городском транспорте, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
В Москве с ноября в полтора раза выросло число нарушений масочного режима
  • РИА Новости

«С начала осени выявлено более 126 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами в магазинах, торговых центрах, в метро, наземном общественном транспорте и других общественных пространствах, где традиционно наблюдается массовое скопление людей», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что с начала мая за отсутствие масок и перчаток в Москве было оштрафовано более 160 тыс. горожан.

При этом ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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