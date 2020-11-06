В Москве назвали число оштрафованных за отсутствие масок с мая
- Pixabay
«В целом за весь период к административной ответственности привлечено более 160 тыс. горожан. Также проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей», — цитирует его ТАСС.
Ранее Данчиков сообщил, что ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины из-за ситуации с коронавирусом.