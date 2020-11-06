В Москве назвали число ежедневных нарушений масочного режима
- РИА Новости
«К сожалению, мы сегодня в городе фиксируем в среднем 1,5 тыс. нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах, а также аналогичная цифра выявляется и на общественном наземном транспорте, и в метрополитене по отсутствию масок и перчаток у граждан», — заявил Данчиков.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о столичных предприятиях, которые нарушают принятые антикоронавирусные меры.
Согласно данным оперштаба Москвы на 6 ноября, в столице за последние сутки выявили 6253 новых случая COVID-19, всего выявлено 456 689 случаев. Всего 332 984 человека выздоровели, 7140 пациентов с коронавирусом скончались.