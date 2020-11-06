В Москве назвали число ежедневных нарушений масочного режима

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Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах, передаёт ТАСС.
В Москве назвали число ежедневных нарушений масочного режима
  • РИА Новости

«К сожалению, мы сегодня в городе фиксируем в среднем 1,5 тыс. нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах, а также аналогичная цифра выявляется и на общественном наземном транспорте, и в метрополитене по отсутствию масок и перчаток у граждан», — заявил Данчиков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о столичных предприятиях, которые нарушают принятые антикоронавирусные меры.

Согласно данным оперштаба Москвы на 6 ноября, в столице за последние сутки выявили 6253 новых случая COVID-19, всего выявлено 456 689 случаев. Всего 332 984 человека выздоровели, 7140 пациентов с коронавирусом скончались.

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