В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях
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- АГН «Москва»
«Мы фиксируем всего порядка 2—2,5% предприятий от общего количества... допускают нарушения. При этом грубые нарушения являются вообще единичными», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил представитель мэрии, по результатам контрольной деятельности всего семь предприятий были закрыты Роспотребнадзором в связи с грубыми нарушениями действующих ограничений.
Ранее в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития рассказали, сколько работников различных компаний Москвы были переведены на удалённый формат работы.