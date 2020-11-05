В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о столичных предприятиях, которые нарушают принятые антикоронавирусные меры.
В Москве рассказали о нарушающих антикоронавирусные меры предприятиях
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Мы фиксируем всего порядка 2—2,5% предприятий от общего количества... допускают нарушения. При этом грубые нарушения являются вообще единичными», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил представитель мэрии, по результатам контрольной деятельности всего семь предприятий были закрыты Роспотребнадзором в связи с грубыми нарушениями действующих ограничений.

Ранее в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития рассказали, сколько работников различных компаний Москвы были переведены на удалённый формат работы.

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