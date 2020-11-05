Власти Москвы рассказали о ситуации с переходом на удалённую работу

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В пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития рассказали, сколько работников различных компаний Москвы были переведены на удалённый формат работы.
Власти Москвы рассказали о ситуации с переходом на удалённую работу
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«На 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционный режим работы... предоставили 190 тыс. работодателей Москвы. У них работают более 4 млн человек, из которых почти 1,3 млн переведены на дистанционную работу», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число россиян, перешедших на удалённую работу.

Портал «Юга.ру» писал, что в оперштабе Республики Адыгея по борьбе с коронавирусом потребовали от работодателей в регионе перевести на дистанционную работу не менее 25% сотрудников.

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