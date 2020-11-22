Въезжающих в Ростовскую область планируют отправлять на карантин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу заявил, что въезжающие в регион должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19.

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договорённость о том, что они (приезжие) определённый промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты... Это нужно делать», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19.

Ранее в Ростовской области рассказали о ситуации с лекарствами для амбулаторных пациентов.