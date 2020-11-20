В Ростовской области рассказали о ситуации с лекарствами для амбулаторных пациентов

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил задачу обеспечить всех амбулаторных больных медицинскими препаратами.
В Ростовской области рассказали о ситуации с лекарствами для амбулаторных пациентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.  

В правительстве Ростовской области сообщили, что на амбулаторном лечении из-за коронавируса находится 4241 человек.  

Голубев отметил, что пациентам, проходящим лечение на дому, уже начали бесплатно выдавать медикаменты. Препараты доставляют медики и волонтёры, они также рассчитаны на пациентов с ОРВИ и вероятным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Нужно вести еженедельный мониторинг числа людей, лечащихся амбулаторно, и тех из них, кто не получил лекарств. Нужно обеспечить препаратами всех пациентов», — заявил губернатор.

На эти цели выделено почти 158 млн рублей.

Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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