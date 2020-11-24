В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» коронавируса

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что «самым грозным симптомом» коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка на фоне других симптомов респираторных заболеваний.
В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщил ТАСС.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — заявила она.

Пшеничная добавила, что во время пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния может указывать на развитие COVID-19, но также это встречается и при других заболеваниях.

Ранее Пшеничная рассказала, что инфицированный коронавирусом максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19. 

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