В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» коронавируса
- © РИА Новости / Илья Питалев
Об этом сообщил ТАСС.
«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — заявила она.
Пшеничная добавила, что во время пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния может указывать на развитие COVID-19, но также это встречается и при других заболеваниях.
Ранее Пшеничная рассказала, что инфицированный коронавирусом максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19.