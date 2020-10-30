Роспотребнадзор назвал период наибольшей заразности пациента с COVID-19
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«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни », — приводит РИА Новости её слова.
Пшеничная отметила, что после этого срока вероятность передачи вируса мала.
Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19.