Роспотребнадзор назвал период наибольшей заразности пациента с COVID-19

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Инфицированный коронавирусной инфекцией максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
Роспотребнадзор назвал период наибольшей заразности пациента с COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни », — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная отметила, что после этого срока вероятность передачи вируса мала.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19.

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