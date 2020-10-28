Эксперт оценил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19

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Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19.
Эксперт оценил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что этот феномен требует более детального изучения.

«С другими вирусами тоже такое возможно. Но это всё не так хорошо изучено, как и с COVID», — сказал эксперт.

По его словам, были данные, что существуют мутации в гене рецептора, что может снижать инфицирование.

«То есть генособенности людей, которые делают их невосприимчивыми к тому или иному вирусу, вполне возможны», — заявил Альтштейн.

Как добавил эксперт, во многом восприимчивость к вирусу зависит от спонтанных мутаций, которых за жизнь человека насчитывается около 150.

«Иммунитеты тоже подчиняются генам. Это много белков, копированные генматериалом, и там тоже смогут быть мутации, которые так или иначе могут отражаться на иммунном ответе», — пояснил он.

Альтштейн заключил, что такие люди получают повышенную устойчивость к микробам и вирусам, но это вещь случайная.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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