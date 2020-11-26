Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января

Короткая ссылка
RT
Власти Москвы продлевают до 15 января 2021 года меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января
  • globallookpress.com

В частности, москвичам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.

Кроме того, предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала.

По словам Собянина, ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой, говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока рано, однако происходит постепенное сглаживание динамики роста госпитализаций. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить