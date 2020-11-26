Собянин продлил меры из-за коронавируса в Москве до середины января
- globallookpress.com
В частности, москвичам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.
Кроме того, предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала.
По словам Собянина, ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой, говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока рано, однако происходит постепенное сглаживание динамики роста госпитализаций.