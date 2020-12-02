«Абсолютный приоритет»: в Кремле рассказали о вакцинации россиян от COVID-19

Обеспечение внутреннего рынка российской вакциной от коронавируса — абсолютный приоритет Москвы в плане производства и распределения препаратов от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, потребности россиян в вакцине будут обеспечиваться внутренними мощностями, а для потребителей за рубежом выстраиваются производственные цепочки в других странах. 2 декабря вакцина «Спутник V» будет представлена на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. В рамках онлайн-заседания выступят глава Минздрава Михаил Мурашко, постпред РФ при ООН Василий Небензя, представители разработчика вакцины. Число подтверждённых случаев заболевания в мире с начала пандемии приближается к 64 млн, почти 1,5 млн человек скончались от осложнений. В России за минувшие сутки выявлено 25 345 новых случаев COVID-19, выздоровели 26 682 пациента, умерли 589 человек.

Обеспечение россиян вакциной от коронавирусной инфекции — это абсолютный приоритет властей в плане производства и распределения препаратов от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне, и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается, оно именно будет обеспечивать потребности россиян», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что потребности в препарате зарубежных потребителей будут обеспечиваться главным образом за счёт производственных цепочек, которые сейчас Российский фонд прямых инвестиций выстраивает с партнёрами в других странах.

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В среду, 2 декабря, российская сторона проведёт в ООН презентацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Фёдор Стржижовский.

«В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев», — цитирует его РИА Новости.

Также сообщается, что в презентации примет участие представитель центра имени Гамалеи — разработчика вакцины. В рамках онлайн-заседания «Спутник V: вакцина от COVID-19», которое состоится на полях специальной сессии Генассамблеи ООН, будет обнародована более детальная информация о российском препарате.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая с обращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

В России на данный момент зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (11 августа) и «ЭпиВакКорона» (14 октября), созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Кроме того, в ближайшее время ожидается регистрация третьей вакцины, разработанной центром имени Чумакова РАН.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что результаты исследований показывают: на 42-й день после первой инъекции эффективность вакцины «Спутник V» превышает 95%, а на 28-й день — 91,4%. При этом в РФПИ подчеркнули, что препарат будет продаваться на международном рынке по цене менее $10 за дозу, а для россиян вакцинация будет бесплатной.

26 ноября «ЭпиВакКорона» поступила в медицинские учреждения ряда российских регионов для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир столкнулся с величайшим гуманитарным кризисом со времён Второй мировой войны. По его словам, к этому привели военные конфликты, изменение климата и пандемия COVID-19.

«Мы должны мобилизоваться, чтобы поддержать тех, кто находится в наибольшей опасности в это беспрецедентное время. Нам нужно $35 млрд, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении», — заявил Генсек ООН.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что за неделю с 23 по 29 ноября в мире зарегистрировали 3 935 330 случаев коронавируса и 69 916 летальных исходов. При этом за последние сутки прирост новых случаев COVID-19 превысил 453 тыс.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 63,93 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших приходится на США (более 13,7 млн), Индию (9,5 млн) и Бразилию (почти 6,4 млн). От осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,48 млн человек, в том числе 270 тыс. — в США, 173 тыс. — в Бразилии и 138 тыс. — в Индии.

Врачи в больнице Барселоны с пациентом с COVID-19

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В России за последние сутки выявлено 25 345 заболевших (за предшествовавшие этому двое суток — 26 402 и 26 338). Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в стране достигло 2 347 401.

Наибольшее число новых эпизодов COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684), Московской (1148) и Нижегородской (473) областях и в Республике Карелия (451).

В частности, о положительном результате теста на COVID-19 заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. В своём Twitter он отметил, что болезнь «проходит сносно», он самоизолировался и лечится. На самоизоляцию ушла и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Причина — контакт с больным коронавирусной инфекцией.

2 декабря от осложнений COVID-19 скончался народный артист России Борис Плотников, который неделю был подключён к аппарату ИВЛ. Об этом ТАСС сообщили ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Накануне не стало президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 1 830 349 пациентов, в том числе 26 682 — за последние сутки. Скончались 41 053 человека. За последние сутки зарегистрировано 589 летальных исходов.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 77,2 млн тестов на коронавирус, под наблюдением медиков остаются свыше 515 тыс. человек.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала преждевременное старение одним из последствий COVID-19. Такой вывод она сделала на основании результата работы группы врачей, изучавших пациентов, переболевших коронавирусом в умеренной и лёгкой формах. По её словам, коронавирусная инфекция «забирает ресурсы» человека и «приближает старость».

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40», — цитирует её РИА Новости.