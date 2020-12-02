Биолог рассказала о способности коронавируса «приближать старость»

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У 70% переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в умеренной и лёгкой форме наблюдаются патологии печени и поджелудочной железы, которые могут привести к преждевременному старению, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
Биолог рассказала о способности коронавируса «приближать старость»
  • РИА Новости

По её словам, в ноябре учёные представили исследование переболевших коронавирусом в умеренной и лёгкой форме, которое показало у 70% из них патологию некоторых внутренних органов.

«Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — цитирует биолога РИА Новости.

Она отметила, что это говорит о том, что коронавирус «забирает ресурсы и приближает старость».

Профессор призвала проводить больше подобных исследований и внимательно анализировать состояние выписавшихся после перенесённого коронавируса.

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