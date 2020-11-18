Названо самое необычное свойство коронавируса

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Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил в интервью Lenta.ru, что в коронавирусе объединись особенности, ранее встречавшиеся у целого ряда других вирусов.

Отмечается, что дизрегуляция иммунной системы происходила также, например, при Эболе.

Тромбообразование было характерно при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Также потеря обоняния не является уникальным симптомом коронавируса, такой же симптом наблюдается при заболевании ещё не менее 20 вирусами.

Ранее Сергей Нетёсов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.

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