Названо самое необычное свойство коронавируса
Отмечается, что дизрегуляция иммунной системы происходила также, например, при Эболе.
Тромбообразование было характерно при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Также потеря обоняния не является уникальным симптомом коронавируса, такой же симптом наблюдается при заболевании ещё не менее 20 вирусами.
Ранее Сергей Нетёсов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.