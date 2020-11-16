Биолог оценил исследование о влиянии некоторых продуктов на коронавирус

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Отмечу, что получены пока очень предварительные данные. Они интересные, но их надо ещё проверять, проверять и проверять. В первую очередь на чувствительных животных, а потом, когда всё получится, можно попробовать на людях. Ну а некоторые пьют настои и экстракты из черноплодной рябины днём и ночью и без этих данных, поскольку это не вредно и даже полезно из-за витаминов и других полезных веществ, там находящихся», — заключил Нетёсов.

Ранее сообщалось, что учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.

Учёные разбавили водой соки некоторых ягод и оценили их взаимодействие с коронавирусной инфекцией.

Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.