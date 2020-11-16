Учёные обнаружили способный подавлять коронавирус растительный продукт

Короткая ссылка
Учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.
Учёные обнаружили способный подавлять коронавирус растительный продукт
  • Pixabay

Соответствующая статья опубликована на сайте bioRxiv.

Учёные разбавили водой соки некоторых ягод и оценили их взаимодействие с коронавирусной инфекцией.

Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.

Как напомнили учёные, респираторные вирусы в первую очередь поражают глотку человека.

«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», — отмечается в исследовании.

По мнению учёных, указанные соки создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, негативно воздействующие на вирус.

Они предположили, что полоскание горла данными соками и чаем может уничтожать вирусные частицы в ротовой полости.

Ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова в беседе с kp.ru рассказала о «скрытых угрозах», которые может нести коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить