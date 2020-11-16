Учёные обнаружили способный подавлять коронавирус растительный продукт

Учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.

Соответствующая статья опубликована на сайте bioRxiv.

Учёные разбавили водой соки некоторых ягод и оценили их взаимодействие с коронавирусной инфекцией.

Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.

Как напомнили учёные, респираторные вирусы в первую очередь поражают глотку человека.

«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», — отмечается в исследовании.

По мнению учёных, указанные соки создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, негативно воздействующие на вирус.

Они предположили, что полоскание горла данными соками и чаем может уничтожать вирусные частицы в ротовой полости.

Ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова в беседе с kp.ru рассказала о «скрытых угрозах», которые может нести коронавирус.