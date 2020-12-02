В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом

Обеспечение российских граждан вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 является абсолютным приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне, и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается, оно именно будет обеспечивать потребности россиян», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, потребности возможных потребителей вакцины за рубежом будут обеспечиваться главным образом за счёт производственных цепочек, которые в настоящее время РФПИ выстраивает с зарубежными партнёрами, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия представит вакцину «Спутник V» на виртуальной сессии ГА ООН 2 декабря.

В октябре российский президент Владимир Путин заявлял о необходимости развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей России.