Россия проведёт презентацию в ООН вакцины «Спутник V»

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Россия представит вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на виртуальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского постпредства при организации Фёдор Стржижовский.
Россия проведёт презентацию в ООН вакцины «Спутник V»
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«В среду (2 декабря. — RT) в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ООН сообщили, что продолжают обсуждение предложения российского лидера Владимира Путина о бесплатном предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавируса.

При этом постпред Росси при ООН Василий Небензя рассказал об интересе в организации к российскому препарату.

В сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину сотрудникам организации.

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