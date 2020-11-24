В ООН обсуждают предложение Путина по вакцине от COVID-19

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В ООН продолжают обсуждение предложения российского лидера Владимира Путина о бесплатном предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН обсуждают предложение Путина по вакцине от COVID-19
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Мы продолжаем вести обсуждение и рассматриваем это предложение», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава постпредства России при ООН Василий Небензя заявил, что постпреды ряда стран интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом.

В видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.

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