В ООН обсуждают предложение Путина по вакцине от COVID-19

В ООН продолжают обсуждение предложения российского лидера Владимира Путина о бесплатном предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем вести обсуждение и рассматриваем это предложение», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава постпредства России при ООН Василий Небензя заявил, что постпреды ряда стран интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом.

В видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.