Небензя рассказал об интересе в ООН к предложению Путина по вакцине

Короткая ссылка
Постпреды ряда стран при ООН интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом, рассказал глава постпредства России Василий Небензя.
Небензя рассказал об интересе в ООН к предложению Путина по вакцине
  • © Нэнси Сисель
  • РИА Новости

«За мной ходят коллеги, послы (постпреды), которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в секретариате ООН на предложение президента России Владимира Путина отреагировали положительно. 

Он подчеркнул, что до начала вакцинации должен пройти ещё не один этап и что это дело добровольное: «Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем».

В видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить