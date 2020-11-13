Небензя рассказал об интересе в ООН к предложению Путина по вакцине

Постпреды ряда стран при ООН интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом, рассказал глава постпредства России Василий Небензя.

«За мной ходят коллеги, послы (постпреды), которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в секретариате ООН на предложение президента России Владимира Путина отреагировали положительно.

Он подчеркнул, что до начала вакцинации должен пройти ещё не один этап и что это дело добровольное: «Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем».

В видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.