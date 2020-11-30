«Последние дни провёл на аппарате ИВЛ»: умер основатель бренда «Б.Ю. Александров»

Предприниматель Борис Александров скончался на 74-м году жизни. 23 ноября президента «Ростагроэкспорта» и основателя бренда «Б.Ю. Александров» госпитализировали с коронавирусом в тяжёлом состоянии. В Минсельхозе Подмосковья рассказали, что последние дни жизни Александров провёл на аппарате ИВЛ. Ранее в ноябре скончались заболевшие COVID-19 бывший президент РАН академик Владимир Фортов и экс-глава Хакасии Виктор Зимин.

Президент «Ростагроэкспорта», основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил Российский союз предприятий молочной отрасли.

«Руководство и коллектив союза, молочная отрасль выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова», — говорится в сообщении на сайте организации.

В Минсельхозе Московской области подтвердили появившуюся в СМИ информацию о коронавирусе у Александрова. Из сообщения ведомства следует, что 23 ноября бизнесмена в тяжёлом состоянии госпитализировали.

«Последние дни жизни предприниматель провёл на аппарате ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, однако Борис Александров скончался в понедельник в возрасте 73 лет», — говорится в сообщении.

Борис Александров родился в 1947 году. Окончил Первый Московский мединститут и двадцать лет проработал врачом-терапевтом. В 1995 году он стал одним из основателей группы компаний «Ростагроэкспорт».

Напомним, что к 30 ноября суммарное число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в России достигло 2 295 654. За последние сутки прирост заболевших в стране составил 26 338 человек.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 1 778 704 пациента, в том числе 17 247 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний, скончались 39 895 человек. За последние 24 часа зарегистрированы 368 летальных исходов.

За последние месяцы коронавирус унёс жизни ряда российских деятелей науки, политики и искусства. 29 ноября стало известно, что бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет. В Российской академии наук рассказали, что учёный болел коронавирусом.

Фортов родился в 1946 году. В 1968-м он с отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности «термодинамика и аэродинамика». Он досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей» в 1971 году, а в 1976-м — докторскую диссертацию на тему «Исследование неидеальной плазмы динамическими методами».

Академиком РАН Фортов стал в 1991-м, а с 1996 по 2001 год он занимал должность вице-президента РАН. В 2013 году его избрали на пост президента организации. Фортова вновь выдвинули на этот пост и в 2017 году, однако позднее он снял свою кандидатуру.

Соболезнования в связи со смертью Фортова выразил Владимир Путин. Глава государства назвал бывшего президента РАН личностью уникального масштаба.

«Кончина Владимира Евгеньевича Фортова — огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным учёным, личностью поистине уникального масштаба», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Фортов вёл активную научную и общественную деятельность и заслужил высочайшее профессиональное признание и уважение.

Также в конце ноября стало известно, что в возрасте 58 лет скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Сам Зимин в конце августа сообщил, что заразился коронавирусом во время командировки на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Согласно опубликованной позднее информации, Зимин скончался от вызванной вирусом пневмонии.

Зимин родился в 1962 году. Он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум и Томский государственный архитектурно-строительный университет. Его государственная карьера началась в 2005 году с работы в качестве депутата Верховного совета Хакасаии. В 2007-м он стал депутатом Госдумы, а с 2009 года возглавлял Хакасию.

В конце 2018 года на выборах главы региона он набрал 32,4% голосов и вышел во второй тур, однако снял свою кандидатуру. Впоследствии Зимина назначили заместителем генерального директора ОАО «РЖД».

В этом же месяце скончался театральный режиссёр Роман Виктюк, которого ранее госпитализировали с коронавирусом. При этом причиной смерти стала тромбоэмболия, рассказали позднее представители Виктюка.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956-м окончил актёрский факультет ГИТИСа, однако карьере артиста впоследствии предпочёл режиссуру. За годы работы он поставил более сотни спектаклей в отечественных и зарубежных театрах. В 2009 году Роману Григорьевичу было присвоено звание народного артиста России.