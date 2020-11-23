Умер болевший COVID-19 бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Короткая ссылка
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, скончался в возрасте 58 лет.
Умер болевший COVID-19 бывший глава Хакасии Виктор Зимин
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Аскизского района региона Абрека Челтыгмашева, которое он опубликовал в Instagram.

«В возрасте 58 лет умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Причина — пневмония, вызванная коронавирусом. Мои соболезнования семье и близким! Ужасная потеря для всей Хакасии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить