Умер болевший COVID-19 бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, скончался в возрасте 58 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Аскизского района региона Абрека Челтыгмашева, которое он опубликовал в Instagram.

«В возрасте 58 лет умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Причина — пневмония, вызванная коронавирусом. Мои соболезнования семье и близким! Ужасная потеря для всей Хакасии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.