Умер болевший COVID-19 бывший глава Хакасии Виктор Зимин
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Аскизского района региона Абрека Челтыгмашева, которое он опубликовал в Instagram.
«В возрасте 58 лет умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Причина — пневмония, вызванная коронавирусом. Мои соболезнования семье и близким! Ужасная потеря для всей Хакасии», — отметил он.
Ранее сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.