Путин назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для российской науки

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН академика Владимира Фортова, назвав его личностью уникального масштаба.

«Кончина Владимира Евгеньевича Фортова — огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным учёным, личностью поистине уникального масштаба», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Фортов вёл активную научную и общественную деятельность и заслужил высочайшее профессиональное признание и уважение.

Академик Владимир Фортов умер 29 ноября в возрасте 74 лет. Как уточнили в Российской академии наук, он болел коронавирусом.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Фортова.