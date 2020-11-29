Член президиума РАН Нигматулин назвал академика Фортова выдающимся учёным

Член президиума Российской академии наук (РАН), научный руководитель Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Роберт Нигматулин поделился в беседе с RT воспоминаниями о бывшем президенте РАН академике Владимире Фортове.

«Мы с ним давнишние друзья, друг друга критиковали, друг друга хвалили — целая жизнь. Он выдающийся учёный, физик, концентрировался на экстремальном состоянии вещества. То есть вещество при высочайших давлениях и высочайших температурах. Вот его основной научный интерес, он с юности этим занимался», — рассказал Нигматулин.

По его словам, Фортов всегда был доброжелательным человеком.

«Он, конечно, был руководитель. Он был ещё и государственным деятелем, некоторое время он возглавлял Государственный комитет по науке в ранге вице-премьера при Черномырдине, потом он был, конечно, академик-секретарь нашего отделения физико-технических проблем энергетики и, конечно, президент Российской академии наук», — отметил он.

Нигматулин добавил, что Владимир Фортов был активным участником всех заседаний президиума, всегда задавал вопросы по науке.

«Это большая потеря для нашей академии... Он был человек незлобный, довольно мягкий. Для меня и для наших коллег это большая беда», — заключил собеседник RT.

Бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет.

Как уточнили в Академии наук, он болел коронавирусом.