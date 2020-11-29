Умер экс-президент РАН Владимир Фортов
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«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский учёный, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал Иванов.
24 ноября стало известно, что умер заслуженный профессор МГУ и академик РАН Эрик Галимов.
Также в августе на 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.