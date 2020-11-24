Умер геохимик Эрик Галимов

Умер заслуженный профессор МГУ и академик РАН Эрик Галимов. Об этом сообщается на сайте Российской академии наук.

«Сегодня не стало нашего товарища, коллеги, выдающегося учёного, человека, бесконечно преданного науке, академика Эрика Михайловича Галимова», — говорится в сообщении.

В РАН отметили, что Галимов «очень много сделал для науки, которой посвятил свою жизнь, став одним из мировых лидеров современной геохимии углерода, автором первой монографии, заложившей основы этого направления науки».

Ранее сообщалось, что заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики, профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Николай Богомолов скончался 20 ноября в возрасте 69 лет.