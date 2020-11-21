Умер профессор МГУ Николай Богомолов

Заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики, профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Николай Богомолов скончался 20 ноября в возрасте 69 лет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

Отмечается, что Богомолов — «профессор, многолетний заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ».

«Невозможно представить без него кафедру, факультет, университет. Нам всем ещё предстоит этому учиться», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк скончался на 76-м году жизни.