Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк
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«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк», — сообщили в НИИ.
В институте выразили соболезнования родным и близким Панасюка.
Отмечается, что он проработал в НИИ ядерной физики более 50 лет.
Ранее сообщалось, что декан философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Миронов умер в возрасте 67 лет.