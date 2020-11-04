Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк скончался на 76-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на институт.

«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк», — сообщили в НИИ.

В институте выразили соболезнования родным и близким Панасюка.

Отмечается, что он проработал в НИИ ядерной физики более 50 лет.

Ранее сообщалось, что декан философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Миронов умер в возрасте 67 лет.