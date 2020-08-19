На 102-м году жизни умер президент Академии наук Украины

На 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон.

«Металлург, инженер, изобретатель, учёный, преподаватель. Первый награждённый званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда... В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», — приводит ТАСС соболезнования украинского президента Владимира Зеленского.

Борис Патон — советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда.

Одним из первых исследовал применение сварки и родственных технологий в космосе. Лауреат Сталинской и Ленинской премий.

Возглавил Национальную академию наук Украины с 1962 года.