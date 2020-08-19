На 102-м году жизни умер президент Академии наук Украины
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«Металлург, инженер, изобретатель, учёный, преподаватель. Первый награждённый званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда... В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», — приводит ТАСС соболезнования украинского президента Владимира Зеленского.
Борис Патон — советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда.
Одним из первых исследовал применение сварки и родственных технологий в космосе. Лауреат Сталинской и Ленинской премий.
Возглавил Национальную академию наук Украины с 1962 года.