Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью Фортова

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН академика Владимира Фортова.
Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью Фортова
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Мы много общались с Владимиром Евгеньевичем на различных встречах, обсуждали рабочие вопросы. Что в нём подкупало — он был целостным человеком с оригинальной точкой зрения по всем ключевым вопросам, касающимся науки и высшего образования. Я чувствовал от него поддержку и желание помочь, донести свою точку зрения, пообсуждать», — цитирует ТАСС министра.

Фальков отметил, что Фортов «был простым в общении, человечность в нём подкупала, в нём чувствовалось уважение к любому собеседнику, с кем он вёл диалог».

Бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет. 

Как уточнили в Российской академии наук, он болел коронавирусом.

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