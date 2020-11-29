Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью Фортова
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- РИА Новости
«Мы много общались с Владимиром Евгеньевичем на различных встречах, обсуждали рабочие вопросы. Что в нём подкупало — он был целостным человеком с оригинальной точкой зрения по всем ключевым вопросам, касающимся науки и высшего образования. Я чувствовал от него поддержку и желание помочь, донести свою точку зрения, пообсуждать», — цитирует ТАСС министра.
Фальков отметил, что Фортов «был простым в общении, человечность в нём подкупала, в нём чувствовалось уважение к любому собеседнику, с кем он вёл диалог».
Бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет.
Как уточнили в Российской академии наук, он болел коронавирусом.