«Роскосмос» выразил соболезнования в связи со смертью Фортова

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН академика Владимира Фортова.

Как рассказали в госкорпорации, Фортов уделял большое внимание проблемным вопросам развития энергетики и исследованиям сильно неидеальной плазмы, вопросам воздействия сверхкоротких мощных лазерных импульсов на вещество.

«От нас ушёл выдающийся учёный и организатор, мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Рогозин.

Бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет.

Как уточнили в Российской академии наук, он болел коронавирусом.