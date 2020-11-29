«Роскосмос» выразил соболезнования в связи со смертью Фортова

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН академика Владимира Фортова.
«Роскосмос» выразил соболезнования в связи со смертью Фортова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как рассказали в госкорпорации, Фортов уделял большое внимание проблемным вопросам развития энергетики и исследованиям сильно неидеальной плазмы, вопросам воздействия сверхкоротких мощных лазерных импульсов на вещество.

«От нас ушёл выдающийся учёный и организатор, мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Рогозин.

Бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет. 

Как уточнили в Российской академии наук, он болел коронавирусом.

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