«Должны научиться жить с вирусом»: представитель ВОЗ не ожидает скорого окончания пандемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что ждать окончания пандемии COVID-19 в ближайшие месяцы не стоит. По её словам, человечеству необходимо научиться жить с этим вирусом. За последние сутки в России подтверждено 26 338 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это же время выздоровели 17 247 пациентов, скончались 368 человек.

Ожидать окончания пандемии коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы не стоит. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По её словам, ещё предстоит пройти длинный путь — это «не стометровка, а марафон».

На вопрос, когда можно ждать окончания пандемии, Вуйнович ответила так:

«Когда будет достаточный уровень иммунитета, в том числе благодаря вакцине, которая, как все надеются, в какой-то момент будет доступна. Когда будем адаптировать своё поведение к тому, что вирус находится в популяции, что он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом и не позволять ему управлять нашей жизнью».

В свою очередь, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов высказал мнение, что пандемия COVID-19 должна завершиться в 2021 году.

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдёт. Уверен, что в 2021 году», — сказал он на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.

При этом, по его словам, сам вирус SARS-CoV-2 не исчезнет «по мановению волшебной палочки». Он также сообщил, что разработанная центром вакцина «ЭпиВакКорона» может войти в гражданский оборот в декабре.

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«Нами произведено уже 35 тыс. доз вакцины. До конца года будет произведено суммарно 50 тыс. доз вакцины, часть из которых, порядка 5 тыс. доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, остальные будут вводиться в гражданский оборот. В декабре мы ожидаем ввода в гражданский оборот большей части из них», — сказал Максютов.

Гендиректор центра «Вектор» также отметил, что «ЭпиВакКорона» почти не отличается по стоимости от вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций сообщала, что одна доза «Спутника V» (для вакцинации одного человека необходимо две дозы) будет стоить менее $10 для международных рынков, а для граждан России вакцинация будет бесплатной.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре рассказали, что 50 добровольцев старше 60 лет, испытывающих «ЭпиВакКорону», чувствуют себя хорошо, не отмечены какие-либо неблагоприятные явления и жалобы. При этом в понедельник, 30 ноября, будут вакцинированы первые участники пострегистрационных исследований в возрасте от 18 лет.

Помимо этого, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов сообщил, что никто из тех, кто испытывал «Спутник V» в ходе первого этапа, прошедшего летом, не заболел коронавирусной инфекцией.

«Прошло полгода с момента проведения исследования. Мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние, никто из них не заболел», — сказал он.

Статистика COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в России достигло 2 295 654. За последние сутки прирост заболевших в стране составил 26 338. По сообщению оперштаба, в 21,1% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было зарегистрировано в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691), Московской (1064) и Нижегородской (458) областях, а также в республике Карелия (414).

С начала эпидемии в РФ выздоровели 1 778 704 пациента, в том числе 17 247 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончались 39 895 человек. За последние 24 часа зарегистрировано 368 летальных исходов.

Лидером по числу случаев заболевания COVID-19 в РФ является Москва — 605 724. При этом выздоровели 452 184 человека, умерли 8902 пациента. Как отмечают в Департаменте здравоохранения столицы, за минувшие сутки госпитализированы 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 396 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 76,4 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 474 тыс. исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются более 510 тыс. человек.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также напомнили о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на коронавирус.

«Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше трёх—четырёх часов после последнего приёма пищи. После приёма алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться», — говорится в сообщении.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Кроме того, минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить.

Заболеваемость коронавирусом даёт осложнения на сердце и повреждает мышечную ткань органа. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

«В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой (в сосудах). Коронавирус приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда. Это одно из осложнений коронавируса сегодня», — сказал он.