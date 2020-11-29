«Не вижу причин сомневаться в результатах»: британские эксперты оценили вакцину «Спутник V»

Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии оценили эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». В вышедшей на сайте CBC News статье Иэн Джонс, профессор вирусологии в Университете Рединга, и Стивен Эванс, профессор фармакоэпидемиологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины прокомментировали возможности российского препарата. По словам Эванса, имеющиеся сведения позволяют заключить, что вакцина эффективна. Джонс отметил, что не видит причин сомневаться в результатах.

В России за последние сутки было выявлено 26 683 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них зарегистрированы в Москве (6798), Санкт-Петербурге ( 3701) и Московской области (1069).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 21 987 человек, 459 пациентов скончались.

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за последние сутки госпитализированы 1295 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 411 человек.

В штабе добавили, что 11,2% среди заболевших — дети, 42,8% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет, ещё 11,6% — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,7% — люди старше 80 лет.

Также в штабе назвали регионы с наименьшим темпом прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки.

«Ненецкий автономный округ (0,5%), Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан (0,6%), Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл (0,7%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавируса достигло 2 269 316, за всё время вылечились 1 761 457 пациентов, 35 527 человек умерли.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране всего проведено более 75,9 млн тестов на коронавирус, свыше 500 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением.

Накануне в МВД России сообщили, что с начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян. В ведомстве уточнили, что большинство нарушений проходят по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» — по ней составили 976,9 тыс. протоколов. Ещё 21,5 тыс. штрафов выписали по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а 109,2 тысячи — по статье КоАП Москвы об обеспечении режима повышенной готовности.

Вакцина от COVID-19

Британские специалисты в области вирусологии в интервью CBC прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», и отметили, что они свидетельствуют о достаточной эффективности препарата.

Как отмечает корреспондент CBC News, само название российской вакцины указывает, что, как запуск спутника принёс России победу в космической гонке, так и этот препарат должен превратить РФ в «вакцинную сверхдержаву».

Напомним, 24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» на 42-й день после инъекции превышает 95%.

«Расчёт эффективности проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо, во второй контрольной точке — 39 заболевших добровольцев по состоянию на 23 ноября 2020 года, в соответствии с протоколом клинического исследования», — уточнили в фонде.

На данный момент в России зарегистрированы два препарата от коронавируса: «Спутник V» разработки НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданный специалистами ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

АГН «Москва»

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19, при этом препарат подвергся критике ряда западных экспертов, которые заявили, что российская сторона якобы поспешила с регистрацией, не проведя необходимые исследования в полном объёме.

В частности, в начале сентября медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины, после чего несколько учёных из разных стран мира опубликовали открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине. Институт им. Гамалеи в ответ направил в журнал пояснения к данным о клинических исследованиях вакцины.

При этом 24 ноября в центре Гамалеи подчеркнули, что в ходе испытаний вакцины «по-прежнему не выявлено непредвиденных нежелательных явлений». В исследованиях принимают участие 40 тыс. добровольцев, из них первой инъекцией вакцинированы более 22 тыс., а первой и второй инъекциями — свыше 19 тыс.

Как отмечает автор CBC, настороженная первоначальная реакция экспертов была связана с тем, что выводы об эффективности вакцины делались якобы на основании слишком малого количества испытуемых при недостатке подробной информации. Однако, как напоминает автор статьи, с той же критикой прежде сталкивалась и вакцина из Оксфорда.

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При этом стоит отметить, что промежуточный анализ клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от COVID-19 продемонстрировал меньшую эффективность, чем у российского препарата.

Показатель, как сообщалось, базируется на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае вакцину вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее одного месяца, а во втором — вводились две полные дозы с интервалом не менее одного месяца. Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй — на уровне 62%. Комбинированный анализ обоих режимов привёл к средней эффективности 70%.

CBC отмечает, что после объявления РФПИ результатов второго промежуточного анализа данных клинического исследования «Спутник V» в совокупности со сведениями о её эффективности мнения западных специалистов изменились.

«Имеющиеся данные позволяют заключить, что вакцина в достаточной степени эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что наблюдается на примере других вакцин, поскольку по-настоящему важный вывод для учёных-медиков по всему миру таков: с этой болезнью (COVID-19. — RT) можно бороться с помощью вакцин», — заявил CBC News Стивен Эванс, профессор фармакоэпидемиологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Схожее мнение высказал Иэн Джонс, профессор вирусологии в Университете Рединга.

«У меня нет никаких оснований сомневаться в результатах. Я согласен, что их первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили рановато. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — заявил он в интервью.