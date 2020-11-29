Британские учёные оценили эффективность российской вакцины от COVID-19

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Британские эксперты в области вирусов положительно оценили эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Британские учёные оценили эффективность российской вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о более чем 95%-ой эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник V» на 42-й день после инъекции.

«Данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин», — прокомментировал в эфире CBC данное заявление профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс не видит причин сомневаться в результатах эффективности вакцины «Спутник V».

«Я думаю, что это будет полезная вакцина», — сказал он.

Ранее Узбекистан попросил РФПИ предоставить вакцину от COVID-19 «Спутник V» для клинических испытаний.

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