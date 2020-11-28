Узбекистан попросил предоставить «Спутник V» для клинических испытаний

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Узбекистан попросил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для клинических испытаний, сообщил глава узбекского Минздрава Абдухаким Хаджибаев.
Узбекистан попросил предоставить «Спутник V» для клинических испытаний
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«В случае положительного ответа планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, Китай уже предоставил Узбекистану 6 тыс. доз своей вакцины от коронавируса для клинических испытаний.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что клинические испытания «Спутник V» в Белоруссии показали её эффективность около 95%.

В Казахстане также сообщили о поиске площадки для выпуска «Спутника V».

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