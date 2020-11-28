Узбекистан попросил предоставить «Спутник V» для клинических испытаний
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«В случае положительного ответа планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, Китай уже предоставил Узбекистану 6 тыс. доз своей вакцины от коронавируса для клинических испытаний.
Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что клинические испытания «Спутник V» в Белоруссии показали её эффективность около 95%.
В Казахстане также сообщили о поиске площадки для выпуска «Спутника V».