В Казахстане сообщили о поиске площадки для выпуска «Спутника V»

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране идёт поиск производственной площадки для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Да, сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой», — цитирует РИА Новости Цоя.

По его словам, «скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов».

«Мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране... Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фазы испытаний показали эффективность, поэтому в данный момент мы её рассматриваем как одну из потенциальных», — добавил он.

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