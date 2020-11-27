В Казахстане сообщили о поиске площадки для выпуска «Спутника V»

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране идёт поиск производственной площадки для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
В Казахстане сообщили о поиске площадки для выпуска «Спутника V»
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«Да, сейчас этот вопрос прорабатывается, мы определяемся с площадкой», — цитирует РИА Новости Цоя.

По его словам, «скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов».

«Мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране... Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. Первая и вторая фазы испытаний показали эффективность, поэтому в данный момент мы её рассматриваем как одну из потенциальных», — добавил он.

Ранее посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала о переговорах с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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