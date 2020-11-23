Посол Мексики рассказала о переговорах с РФПИ по «Спутнику V»

Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала о переговорах с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Она сообщила, что «переговоры между фондом и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе».

«Сейчас мы ждём, когда фонд завершит [подготовку] документации, чтобы они могли предоставить её регулирующим органам», — цитирует РИА Новости посла.

Морено добавила, что если всё будет хорошо, то они смогут получить одобрение, а часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».