Посол Мексики рассказала о переговорах с РФПИ по «Спутнику V»

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Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала о переговорах с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Посол Мексики рассказала о переговорах с РФПИ по «Спутнику V»
  • ©РФПИ

Она сообщила, что «переговоры между фондом и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе».

«Сейчас мы ждём, когда фонд завершит [подготовку] документации, чтобы они могли предоставить её регулирующим органам», — цитирует РИА Новости посла.

Морено добавила, что если всё будет хорошо, то они смогут получить одобрение, а часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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