Путин отметил готовность России к сотрудничеству по вакцине от COVID-19
- РИА Новости
«Готовы к сотрудничеству и… предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня… такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира», — сказал он в ходе саммита ШОС.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.
Также глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет на высоком уровне, в скором времени ожидается публикация промежуточных результатов третьей фазы её исследования.