Путин отметил готовность России к сотрудничеству по вакцине от COVID-19

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Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин отметил готовность России к сотрудничеству по вакцине от COVID-19
  • РИА Новости

«Готовы к сотрудничеству и… предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня… такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира», — сказал он в ходе саммита ШОС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Также глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет на высоком уровне, в скором времени ожидается публикация промежуточных результатов третьей фазы её исследования.

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