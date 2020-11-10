Путин отметил готовность России к сотрудничеству по вакцине от COVID-19

Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира, заявил российский президент Владимир Путин.

«Готовы к сотрудничеству и… предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня… такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира», — сказал он в ходе саммита ШОС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Также глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет на высоком уровне, в скором времени ожидается публикация промежуточных результатов третьей фазы её исследования.