ВОЗ оценила заявление Pfizer об успешном испытании вакцины от COVID
- Reuters
«Мы приветствуем обнадёживающие новости о вакцинах Pfizer и BioNTech и приветствуем всех учёных и партнёров со всего земного шара, которые разрабатывают новые безопасные и эффективные инструменты для борьбы с COVID-19», — написал он в Twitter.
Он отметил, что мир переживает беспрецедентные научные инновации и сотрудничество, призванные положить конец пандемии.
9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины. По результатам исследований она показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.
Еврокомиссия подпишет соглашение о закупке 300 млн доз этой вакцины от коронавируса.