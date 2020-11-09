ВОЗ оценила заявление Pfizer об успешном испытании вакцины от COVID

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадёживающими сообщения о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

«Мы приветствуем обнадёживающие новости о вакцинах Pfizer и BioNTech и приветствуем всех учёных и партнёров со всего земного шара, которые разрабатывают новые безопасные и эффективные инструменты для борьбы с COVID-19», — написал он в Twitter.

Он отметил, что мир переживает беспрецедентные научные инновации и сотрудничество, призванные положить конец пандемии.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины. По результатам исследований она показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.

Еврокомиссия подпишет соглашение о закупке 300 млн доз этой вакцины от коронавируса.