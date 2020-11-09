ЕС закупит у Pfizer 300 млн доз вакцины от COVID-19

Еврокомиссия подпишет с германской фармацевтической компанией BioNTech и американским концерном Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

«Еврокомиссия в ближайшее время подпишет с ними контракт на закупку 300 млн доз», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Еврокомиссия на настоящий момент подписала три контракта на покупку потенциальной вакцины от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi-GSK.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний — вакцина показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.

Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать в ноябре.