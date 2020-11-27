Посол России рассказал об испытаниях «Спутник V» в Белоруссии 

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что клинические испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции в Белоруссии показали её эффективность в районе 95%.

«Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, — это очень важный результат», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Мезенцев, в настоящее время Москва ожидает от белорусских партнёров проведения регистрации вакцины в соответствии с нормативной базой республиканского Министерства здравоохранения и правительства.

Ранее сообщалось, что Россия заключила договоры с Индией и Южной Кореей о передаче технологии производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».