Посол России рассказал об испытаниях «Спутник V» в Белоруссии 

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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что клинические испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции в Белоруссии показали её эффективность в районе 95%.
Посол России рассказал об испытаниях «Спутник V» в Белоруссии 
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«Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, — это очень важный результат», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Мезенцев, в настоящее время Москва ожидает от белорусских партнёров проведения регистрации вакцины в соответствии с нормативной базой республиканского Министерства здравоохранения и правительства.

Ранее сообщалось, что Россия заключила договоры с Индией и Южной Кореей о передаче технологии производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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