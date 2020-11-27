Россия передаст технологию производства вакцины «Спутник V» двум странам
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По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Китаем и Белоруссией о передаче технологии.
«Уже заключены соглашения с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем и Белоруссией. Белорусская делегация сегодня работает в Москве. Сегодня работает группа из Франции, знакомится с технологией», — цитирует РИА Новости министра.
Он рассказал, что представители Франции приехали «просто оценить, посмотреть, это пока уровень экспертов».
Ранее в МИД России заявили о начале поставок вакцины «Спутник V» на Африканский континент.