Россия передаст технологию производства вакцины «Спутник V» двум странам

Россия заключила договоры с Индией и Южной Кореей о передаче технологии производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Китаем и Белоруссией о передаче технологии.

«Уже заключены соглашения с Индией, Кореей, идут переговоры с Китаем и Белоруссией. Белорусская делегация сегодня работает в Москве. Сегодня работает группа из Франции, знакомится с технологией», — цитирует РИА Новости министра.

Он рассказал, что представители Франции приехали «просто оценить, посмотреть, это пока уровень экспертов».

Ранее в МИД России заявили о начале поставок вакцины «Спутник V» на Африканский континент.