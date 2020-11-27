В МИД сообщили о поставках российской вакцины от коронавируса в Африку

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что поставки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на Африканский континент уже начались.

«Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры», — цитирует РИА Новости Богданова.

Замминистра не стал уточнять, о каких странах идёт речь.

Также он заявил, что интерес к российской вакцине огромный и просьб о её поставках очень много.

Богданов добавил, что российской стороне бы хотелось, чтобы все обращения, которые «были получены от африканских друзей», были удовлетворены.

Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв COVID-19 на континенте превысило 50 тыс.