В МИД сообщили о поставках российской вакцины от коронавируса в Африку
«Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры», — цитирует РИА Новости Богданова.
Замминистра не стал уточнять, о каких странах идёт речь.
Также он заявил, что интерес к российской вакцине огромный и просьб о её поставках очень много.
Богданов добавил, что российской стороне бы хотелось, чтобы все обращения, которые «были получены от африканских друзей», были удовлетворены.
Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв COVID-19 на континенте превысило 50 тыс.