В МИД сообщили о поставках российской вакцины от коронавируса в Африку

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что поставки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на Африканский континент уже начались.

«Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры», — цитирует РИА Новости Богданова.

Замминистра не стал уточнять, о каких странах идёт речь.

Также он заявил, что интерес к российской вакцине огромный и просьб о её поставках очень много. 

Богданов добавил, что российской стороне бы хотелось, чтобы все обращения, которые «были получены от африканских друзей», были удовлетворены. 

Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв COVID-19 на континенте превысило 50 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить