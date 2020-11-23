«Иммунитет делает второй укол неэффективным»: в России прокомментировали отчёт о британской вакцине AstraZeneca

Заявленная компанией AstraZeneca эффективность вакцины от COVID-19 на уровне 70% может быть связана с иммунным ответом организма, отметили в Российском фонде прямых инвестиций, который является одним из разработчиков первой российской вакцины «Спутник V». В РФПИ подчеркнули, что в британском препарате применяется аденовирусный вектор шимпанзе, к которому после первого из двух уколов может выработаться иммунитет. «Спутник V» решает эту проблему за счёт использования двух разных аденовирусных векторов человека для двух уколов. Эксперты напоминают, что уровень эффективности российского препарата оценили в 92%, что делает сравнение с ним британской вакцины нецелесообразным.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировали представленные AstraZeneca результаты об эффективности британской вакцины от COVID-19. В РФПИ обратили внимание на применение в зарубежном препарате аденовирусного вектора шимпанзе.

«Возможная причина 62% эффективности полной дозы вакцины AstraZeneca заключается в том, что иммунитет к аденовирусному вектору шимпанзе после первого укола делает второй укол (тем же вектором. — RT) неэффективным. «Спутник V» решает эту проблему, используя два разных аденовирусных вектора человека для двух уколов (эффективность 92%)», — говорится в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины «Спутник V».

The possible reason for 62% efficacy of AstraZeneca’s full dose regiment is that immunity to chimpanzee adenoviral vector from the 1st shot makes 2nd shot not effective. #SputnikV addresses this issue by using two different human adenoviral vectors for two shots (92% efficacy) — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 23, 2020

Ранее стало известно, что промежуточный анализ клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции COVID-19 показал её среднюю эффективность на уровне 70%.

В пресс-релизе компании уточняется, что этот показатель базируется на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае вакцину вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее одного месяца, а во втором — вводились две полные дозы с интервалом не менее одного месяца. Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй — на уровне 62%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал данные об эффективности вакцины AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.

«Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты», — написал глава британского правительства в Twitter.

Глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок назвал данные об эффективности вакцины AstraZeneca «обнадёживающими».

«Это действительно обнадёживающая новость о вакцине Оксфорда и AstraZeneca, которую мы, очевидно, поддерживаем с самого начала. И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной», — приводит слова Хэнкока SkyNews.

По его словам, есть заказ на 100 млн доз вакцины, большая часть которого должна быть выполнена уже в этом году. Кроме того, летом 2020 года Еврокомиссия заключила соглашение с британскими фармацевтами на поставку 300 млн доз препарата (с возможностью приобретения ещё 100 млн), а также Аргентина — на покупку 22 млн доз.

Отчёт об эффективности препарата AstraZeneca также оценил бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев. В беседе с RT эксперт также напомнил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%.

«Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала», — считает Зуев.

Он добавил, что сам был вакцинирован.

«Мне 92-й год, и у меня титр антител 1 на 3200. Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить», — заключил спикер.

Reuters

© Tatyana Makeyeva

Напомним, в России в августе была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра им. Гамалеи. В ноябре стало известно, что эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.

Как рассказали разработчики вакцины, в рамках исследований была проведена оценка эффективности среди более чем 16 тыс. добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтверждённых случаев заболевания.

Кроме того, наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтёров вне клинических испытаний подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%.

В ноябре в Минздраве РФ заявили, что третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показывает, что её эффективность «чрезвычайно высока».

Отметим, что в октябре в России была зарегистрирована вторая по счёту вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года. На стадии клинических испытаний находится ещё одна вакцина, разработку которой ведёт Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Как заявил в ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко, клинические испытания третьей вакцины должны закончиться в декабре.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от COVID-19 будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.