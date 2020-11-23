«Иммунитет делает второй укол неэффективным»: в России прокомментировали отчёт о британской вакцине AstraZeneca
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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировали представленные AstraZeneca результаты об эффективности британской вакцины от COVID-19. В РФПИ обратили внимание на применение в зарубежном препарате аденовирусного вектора шимпанзе.
«Возможная причина 62% эффективности полной дозы вакцины AstraZeneca заключается в том, что иммунитет к аденовирусному вектору шимпанзе после первого укола делает второй укол (тем же вектором. — RT) неэффективным. «Спутник V» решает эту проблему, используя два разных аденовирусных вектора человека для двух уколов (эффективность 92%)», — говорится в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины «Спутник V».
The possible reason for 62% efficacy of AstraZeneca’s full dose regiment is that immunity to chimpanzee adenoviral vector from the 1st shot makes 2nd shot not effective. #SputnikV addresses this issue by using two different human adenoviral vectors for two shots (92% efficacy)— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 23, 2020
Ранее стало известно, что промежуточный анализ клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции COVID-19 показал её среднюю эффективность на уровне 70%.
В пресс-релизе компании уточняется, что этот показатель базируется на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае вакцину вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее одного месяца, а во втором — вводились две полные дозы с интервалом не менее одного месяца. Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй — на уровне 62%.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал данные об эффективности вакцины AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.
«Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты», — написал глава британского правительства в Twitter.
Глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок назвал данные об эффективности вакцины AstraZeneca «обнадёживающими».
«Это действительно обнадёживающая новость о вакцине Оксфорда и AstraZeneca, которую мы, очевидно, поддерживаем с самого начала. И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной», — приводит слова Хэнкока SkyNews.
По его словам, есть заказ на 100 млн доз вакцины, большая часть которого должна быть выполнена уже в этом году. Кроме того, летом 2020 года Еврокомиссия заключила соглашение с британскими фармацевтами на поставку 300 млн доз препарата (с возможностью приобретения ещё 100 млн), а также Аргентина — на покупку 22 млн доз.
Отчёт об эффективности препарата AstraZeneca также оценил бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев. В беседе с RT эксперт также напомнил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%.
«Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала», — считает Зуев.
Он добавил, что сам был вакцинирован.
«Мне 92-й год, и у меня титр антител 1 на 3200. Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить», — заключил спикер.
- Reuters
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Напомним, в России в августе была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра им. Гамалеи. В ноябре стало известно, что эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.
Как рассказали разработчики вакцины, в рамках исследований была проведена оценка эффективности среди более чем 16 тыс. добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтверждённых случаев заболевания.
Кроме того, наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтёров вне клинических испытаний подтвердило эффективность «Спутник V» на уровне более 90%.
В ноябре в Минздраве РФ заявили, что третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показывает, что её эффективность «чрезвычайно высока».
Отметим, что в октябре в России была зарегистрирована вторая по счёту вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года. На стадии клинических испытаний находится ещё одна вакцина, разработку которой ведёт Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.
Как заявил в ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко, клинические испытания третьей вакцины должны закончиться в декабре.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от COVID-19 будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
«Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.